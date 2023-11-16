KKM hesaplarından çıkış sürüyor

Kur korumalı mevduatlar cazibesini kaybediyor. Türk lirası mevduatı teşvik edici adımlar atılıyor. Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış sürüyor.

Düşüş serisi 7'nci haftaya girdi, 82 milyar 879 milyon lira tutarında çıkış yaşandı.

KKM 2,8 trilyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen haftaya göre 82 milyar 879 milyon lira düştü ve 2 trilyon 839 milyar liraya geriledi.