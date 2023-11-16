KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Kur Korumalı Mevduat hesaplarının büyüklüğü geçen hafta 82 milyar 879 milyon lira düşüşle 1 trilyon 839 milyar liraya geriledi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 15:04, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 15:25
Kur korumalı mevduatlar cazibesini kaybediyor. Türk lirası mevduatı teşvik edici adımlar atılıyor. Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış sürüyor.
Düşüş serisi 7'nci haftaya girdi, 82 milyar 879 milyon lira tutarında çıkış yaşandı.
KKM 2,8 trilyon liraya geriledi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen haftaya göre 82 milyar 879 milyon lira düştü ve 2 trilyon 839 milyar liraya geriledi.