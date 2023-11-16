Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak. Milliler, bu müsabakanın ardından EURO 2024 Elemeleri D Grubu son hafta mücadelesinde Galler deplasmanda mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmalar öncesinde ay-yıldızlılarda Cengi Ünder ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Milli futbolcularımızdan Cengiz Ünder, yeni teknik heyetimizin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması amacıyla, İstanbul'da dört günlük bir kamp dönemi geçiren A Milli Takımımızın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edilmiş, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin'e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrılmıştır.

Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ise A Milli Takımımızın dün ve bugün yapmış olduğu antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamamıştır. Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen milli oyuncumuz, teknik heyetimizin kararıyla A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.