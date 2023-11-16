Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 15:56, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 15:54
Sahil Güvenlik ekipleri, Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelen en 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar kimlik tespiti yapılan şüphelilerin FETÖ üyesi, olduğunu tespit etmesi üzerine gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıslar, ifadesinde yurt dışına kaçacaklarını itiraf etti. Z.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.