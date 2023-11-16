Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelen en 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar kimlik tespiti yapılan şüphelilerin FETÖ üyesi, olduğunu tespit etmesi üzerine gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadesinde yurt dışına kaçacaklarını itiraf etti. Z.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.