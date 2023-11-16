Turistlerin çekildiği plaj define avcılarına kaldı: Ne bulursak kar

Alanya ilçesindeki İncekum Plajı'nda Kasım ayına girilmesiyle birlikte ilçedeki turistler otellerine çekildi. Plaj boş kalınca onların yerini define avcıları aldı. Turistlerin düşürdüğü metal eşya, altın bilezik, kolye, yüzük, gümüş ve madeni paraları dedektörle arayan define avcıları sahili karış karış gezdi; bazı noktalarda sinyal alınca kumu yanlarında getirdikleri kürekle kazdı.

"Bir şey bulursak kar"

Şu ana kadar sadece 1 euro bulduğunu belirten define avcılarından biri, "Her plajda arıyorlar. Turistleri rahatsız etmemek şartıyla, görevlilerle münakaşa etmeden arıyoruz. Hobi için yapıyoruz ama bir şey bulursak da kar" dedi.

"Turistler çekilince türüyorlar"

Ankara'dan tatil için Alanya'ya gelen Sadettin Eroğlu ise, "Turistler çekildiği zaman bunlar böyle türüyorlar. Sanırım yazın turistlerin düşürmüş oldukları ziynet eşyalarını arıyorlar. Birkaç defa bulduklarını da gördüm. Bunu geçim kaynağı yapmışlar" diye konuştu.