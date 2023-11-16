Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yüksek yargıdaki yetki krizine ilişkin ilk kez konuştu. Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaretinin ardından soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "Önümüzdeki mesele, iki yüksek yargı arasında içtihat tutum farklılığından kaynaklanan bir meseledir." dedi. Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kesinleşmiş hükmün, TBMM'de okunmasını isteyen Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'ne de yanıt verdi. Kurtulmuş, "TBMM herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek yer değildir. Meclis kendi gündemine hakimdir." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yüksek yargıda yaşanan yetki gerilimine ilişkin ilk kez konuştu.
Kurtulmuş, "Ortada 12 Eylül darbe anayasasının getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız." dedi.
Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararın Meclis Genel Kurulu'nda okutulmasını isteyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne de yanıt verdi.
Kurtulmuş, "TBMM herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek yer değildir. Meclis kendi gündemine hakimdir." ifadelerini kullandı.
Yaşanan gerilimin, Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacını ortaya koyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, tüm partilerin, hiçbir önyargı içinde olmadan yeni anayasa çalışmalarına katkı sunmasını ümit ettiğini söyledi.
📌TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grubunu ziyaret etti.MemurlarNet (@memurlarnet) November 16, 2023
💬TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, #OgünSamastın tahliyesiyle ilgili konuştu:#HrantDink
➡️"Mahkemenin verdiği bir karar var. İnfaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bunlar yargı. pic.twitter.com/G4KeQ4k9fT