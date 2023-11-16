Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yüksek yargıda yaşanan yetki gerilimine ilişkin ilk kez konuştu.

Kurtulmuş, "Ortada 12 Eylül darbe anayasasının getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız." dedi.

Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararın Meclis Genel Kurulu'nda okutulmasını isteyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne de yanıt verdi.

Kurtulmuş, "TBMM herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek yer değildir. Meclis kendi gündemine hakimdir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan gerilimin, Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacını ortaya koyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, tüm partilerin, hiçbir önyargı içinde olmadan yeni anayasa çalışmalarına katkı sunmasını ümit ettiğini söyledi.