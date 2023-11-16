Bahar ve Nihal Candan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye'sine getirilmişti. Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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