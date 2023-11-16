Belediye ambulansının şoförü ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nün yanında bulunan Kışla Parkı içerisinde bir şahsı hareketsiz bir şekilde bulan vatandaşlar durumu 112 Acil İhbar hattına bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu arada olay yerine gelen Gürbüz Ceylan'ın yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gürbüz Ceylan'ın cenazesi adli tıp kurumuma kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.