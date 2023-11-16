MEB o yıl yapılacak tüm atamaların takvimini ilan edecek

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci, ara tatilde öğretmenlere yönelik yaptığı seminer sunumunda, MEB tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İşte Genel Müdür Bülent Çiftçi'nin açıkladığı çalışmalar;

''Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmek için her sene başında o yıl gerçekleştireceğimiz tüm atama takvimlerini ilan etmeyi planlıyoruz.''



''Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme yönetmeliğini düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Söz konusu yönetmelikte ve özellikle yönetici değerlendirme formunda yapacağımız değişikliklerle yönetici seçme ve değerlendirme sürecini açık ve net bir zemine kavuşturmayı amaçlıyoruz.''



''Ek derslerin dağıtılması ve hesaplanmasıyla ilgili bir modül çalışmamız devam etmektedir. Pilot uygulama çalışmasını bitirdikten sonra bu modülü kullanıma açacağız.''



''Tüm personelimizin kademe ve derece terfilerine yönelik hazırladığımız modülü yakın zamanda hizmete almayı planlıyoruz. Bu sayede terfi zamanı gelen personelimizin bu işlemlerini sistemli ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz.''



''Önümüzdeki dönemde unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları için de düzenli bir takvim oluşturmayı hedefliyoruz.''



''Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta iken iller arasında yer değiştirme durumunda kalan yöneticilerimizin sorununu çözüme kavuşturacağız. Mevzuat güncelleme çalışmalarını yakın zamanda paylaşacağız.''