Fırtınada dengesini kaybedip inşaatın çatısından düşen işçi öldü

Melikgazi İlçesi Ambar Mahallesi 894. Sokak üzerinde bir inşaatın çatısında çalışan 53 yaşındaki O.Ç. fırtına ve sağanağa yakalandı.

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