Fırtınada dengesini kaybedip inşaatın çatısından düşen işçi öldü
Kayseri'de, çalıştığı inşaatın çatısından, fırtınanın kopardığı panellerin çarpması sonucu dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 19:59, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 21:08
Melikgazi İlçesi Ambar Mahallesi 894. Sokak üzerinde bir inşaatın çatısında çalışan 53 yaşındaki O.Ç. fırtına ve sağanağa yakalandı.
Fırtınanın etkisiyle çatıdan kopan panellerin çarptığı işçi, dengesini kaybederek yere düştü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.