Mardin'de 'Narko Güç' operasyonunda 7 tutuklama
Mardin'de son bir ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 20:12, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 20:13
Mardin İl Jandarma ekiplerince, ekim ayında Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde icra edilen "Narko Güç" operasyonları neticesinde 70 kilogram uyuşturucu madde, 148 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.