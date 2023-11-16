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İşçinin mermer altında kalarak ölmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde işçinin mermerin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 20:58, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 20:59
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İşçinin mermer altında kalarak ölmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Menteşe Cumhuriyet Başsavcılığının, 24 yaşındaki Ozan Durmuş'un mermer bloğunun altında kalarak ölmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince fabrikanın işletme sorumlusu M.G, üretim müdürü İ.Ç, iş sağlığı uzmanı M.S, kesim alanı sorumlusu H.Y. ve İ.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Olay

Paşapınarı Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Ozan Durmuş, katrak makinasıyla kesme işlemi yaptığı sırada başı mermerin altında kalmış, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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