İşçinin mermer altında kalarak ölmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Paşapınarı Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Ozan Durmuş, katrak makinasıyla kesme işlemi yaptığı sırada başı mermerin altında kalmış, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Menteşe Cumhuriyet Başsavcılığının, 24 yaşındaki Ozan Durmuş'un mermer bloğunun altında kalarak ölmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince fabrikanın işletme sorumlusu M.G, üretim müdürü İ.Ç, iş sağlığı uzmanı M.S, kesim alanı sorumlusu H.Y. ve İ.B. gözaltına alındı.

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