'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Bu ilde üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
Bu ilde üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
'Enflasyonla mücadele parasal sıkılaşma ile sürüyor'
'Enflasyonla mücadele parasal sıkılaşma ile sürüyor'
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul ve Ankara için 'ittifak' mesajı
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul ve Ankara için 'ittifak' mesajı
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
Liselere 'Tıp bilimine giriş' dersi geliyor
Liselere 'Tıp bilimine giriş' dersi geliyor
İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki
İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki
Konut satışlarında sert düşüş
Konut satışlarında sert düşüş
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Kasım indirimleri mercek altında
Kasım indirimleri mercek altında
AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor
AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor
Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü
Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu

Polat ailesi soruşturmasında tutuklanan avukat Ahmet Gün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek bugün savcıya ifade verdi. Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde sahte faturalar hakkında bilgi verdiği; Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 21:20, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 22:15
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haklarında 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve mahkemeye sevk edilen 14 kişi tutuklanmıştı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan, hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Ahmet Gün savcıya ifade verdi.

GÜN'ÜN İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ

Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdiği; Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber