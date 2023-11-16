'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Bu ilde üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
Bu ilde üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
'Enflasyonla mücadele parasal sıkılaşma ile sürüyor'
'Enflasyonla mücadele parasal sıkılaşma ile sürüyor'
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul ve Ankara için 'ittifak' mesajı
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul ve Ankara için 'ittifak' mesajı
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
Liselere 'Tıp bilimine giriş' dersi geliyor
Liselere 'Tıp bilimine giriş' dersi geliyor
İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki
İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki
Konut satışlarında sert düşüş
Konut satışlarında sert düşüş
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Kasım indirimleri mercek altında
Kasım indirimleri mercek altında
AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor
AK Parti'de İstanbul için ince hesap: İlçeler tek tek analiz ediliyor
Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü
Dilan Polat yatırımcısı da zarar gördü
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Erdoğan'dan Gazze paylaşımı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 22:01, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 22:09
Yazdır
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

SPK bülteninde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin, 4 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Hasan Güner, Aydın Koçyiğit, Kevser Fırat ve Fırat Fırat'a yarından itibaren başlamak üzere geçici işlem yasağı uygulanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber