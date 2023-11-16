Trafik denetiminden kaçtı, araçta asılı kalan trafik polisi son anda kurtuldu

Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Bakan Güler'den 'zorunlu askerlik' açıklaması
Bakan Güler'den 'zorunlu askerlik' açıklaması
Kışın kombi kapatanlara uyarı
Kışın kombi kapatanlara uyarı
'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Bu ilde üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
Bu ilde üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
'Enflasyonla mücadele parasal sıkılaşma ile sürüyor'
'Enflasyonla mücadele parasal sıkılaşma ile sürüyor'
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul ve Ankara için 'ittifak' mesajı
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul ve Ankara için 'ittifak' mesajı
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
Liselere 'Tıp bilimine giriş' dersi geliyor
Liselere 'Tıp bilimine giriş' dersi geliyor
İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki
İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki
Konut satışlarında sert düşüş
Konut satışlarında sert düşüş
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Sahte belgelerle ev ve araba satışı yapan suç örgütüne operasyon
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Tapuda işlemler 'gerçek'ten olsun
Kasım indirimleri mercek altında
Kasım indirimleri mercek altında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Trafik denetiminden kaçtı, araçta asılı kalan trafik polisi son anda kurtuldu

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik denetimleri sırasında evraklarını vermek istemeyen sürücü, denetimden kaçtı. O esnada aracın yan tarafında asılı kalan trafik polisi ise yaklaşık 4 metre sürüklenirken, olaydan yara almadan kurtuldu. Kaçan şüpheli sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2023 22:41, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 23:15
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, Milas ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motorize trafik ekipleri, rutin kontroller esnasında 48 S 1410 plakalı minibüsü durdurdu. Araç sürücüsü evraklarını ekiplere vermemek için direndi. Kısa süreli tartışmanın yaşandığı esnada minibüs sürücüsü bir anda gaza basarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Minibüsün yan tarafında bulunan trafik polisi, asılı kaldığı araçla birlikte yaklaşık 4 metre sürüklendi. Şüpheli, olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan takip sonucunda minibüs, park edilmiş vaziyette bulundu. Şüpheli, aracını terk ederek kaçarken, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Minibüste asılı kalarak sürüklenen polis memuru ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber