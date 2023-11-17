17 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Altınbaş Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valiliğe ziyarette bulunacak, "Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı ile Bal Yarışması ve Kısa Film Festivali Ödül Töreni"ne, jeotermal ve sağlık turizmi yatırımcılarıyla toplantıya iştirak edecek.

(Bingöl/15.00/15.30/17.15)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK tarafından "Vergide Adalet, Gelirde Adalet" talebiyle düzenlenen yürüyüşe katılacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kilis'te valilik, baro, belediye, esnaf, AK Parti İl Teşkilatı ziyaretlerinde bulunacak, Osmaniye'de valilik, baro, belediye ve AK Parti İl Teşkilatı ile Adalet Bakanlığı personeline ait konteyner kenti ziyaret edecek.

(Kilis/10.00-13.30/Osmaniye/15.30-19.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(Antalya/10.00/13.50)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yahyalı Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi Açılış Töreni"ne katılacak.

(Kayseri/13.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "3. İstanbul Eğitim Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Kültür Merkezi'ndeki teşkilat buluşmasında konuşacak.

(Kırıkkale/14.00/14.45)

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/ 09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İskilip Devlet Yolu Açılış Töreni" ile il koordinasyon toplantısına katılacak, valiliğe, belediyeye ve AK Parti Çorum İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak. Bakan Uraloğlu, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret edecek, üniversitenin akademik yıl açılış törenine katılacak.

(Çorum/10.00-13.15/Amasya/16.30-17.00)

3- TÜİK, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montello ve bir oyuncusu, Almanya ile oynanacak özel maç öncesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip son idmanını burada yapacak.

(Berlin/18.15/19.00)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Slovenya'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftası VakıfBank-PTT maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

5- Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Hasan Arat'ın projelerini paylaşacağı "Beşiktaşlıların Yolu" lansmanı, Volkswagen Arena'da yapılacak.

(İstanbul/19.00)