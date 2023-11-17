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Hamas: Hastaneleri askeri alan olarak kullanmamız apaçık bir yalan

Hamas Hareketi, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de hastane ve okulları askeri alanlar olarak kullandığı yönündeki iddialarının, İsrail ordusunun sunduğu "apaçık yalan bir hikayenin tekrarı" olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 07:22, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 07:23
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Hamas: Hastaneleri askeri alan olarak kullanmamız apaçık bir yalan

Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını tekrarlamasını benimsemesi kınandı.

Hastanelerin kullanıldığına dair iddiaların reddedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pentagon'un Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullandığı iddiası ve ardından ABD Dışişleri Bakanlığının Hamas'ın hastaneleri ve okulları askeri alan olarak kullandığı iddiası apaçık yalan bir hikayenin tekrarıdır."

"Bu yalan hikaye, Rantisi ve Şifa Hastanesi'nin basılması, hastaların ve sağlık personelinin güvenliğine yönelik tehdit sonrasında işgal ordusu sözcüsünün zayıf ve gülünç oyunlarıyla ortaya çıktı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara, hastaneleri ve okulları denetleyecek uluslararası bir komite oluşturma çağrısına kulak asılmamasının, Gazze Şeridi'ndeki halkın maruz kaldığı savaş suçları ve soykırımlarda ABD yönetiminin sorumluluğunu ve işgalle ortaklığını gösterdiği vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin "karargah" olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in burayı basmasını, bu ülkenin söylemleri üzerinden savunmuştu.

Dün bir gazetecinin, Biden'a, "Hastaneleri korumalıyız." açıklamasını hatırlatarak, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni basmasının "gerekçeli olup olmadığını" sormuştu.

Biden, bunun üzerine, hastanenin "karargah" olduğunu ispatlayamayan İsrail'in eylemini savunarak, "Hamas, askerlerini ve karargahını hastanenin altında saklayarak savaş suçu işliyor. Bu bir gerçek. Olan bu." iddiasında bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 15 Kasım'da basına verdiği demecinde, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

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