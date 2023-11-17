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Mavi Marmara yola çıkıyor

Mavi Marmara Derneği, farklı ülkelerden gemi filolarıyla Gazze'ye doğru yola çıkma kararı aldı. Dernekten yapılan açıklamada filoya gemi alımı ve insani yardım malzemelerinin temini için destek çağrısı yapıldı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 07:43, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 07:45
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Mavi Marmara yola çıkıyor

2010 yılında Gazze'de yaşananları gündeme getirmek ve yardım ulaştırmak için yola çıkan Mavi Marmara Filosu, farklı ülkelerin de eşlik edeceği gemilerle Filistin'de bulunan ablukaya karşı Gazze'ye doğru tekrardan yola çıkıyor. Filoya gemi alımı ve insani yardım malzemelerinin temini için destek isteyen Mavi Marmara Derneği , abluka ve ambargoya karşı vatandaşların seslerini yükseltmelerini söyledi. Derneğin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

FARKLI ÜLKELER DE FİLODA OLACAK

"İsrail, 7 Ekimden bu yana yapmış olduğu saldırılarla uluslararası vicdanı görmezden geliyor. Mavi Marmara Derneği olarak üyesi olduğumuz Uluslararası Özgürlük Filosu ile aldığımız karar doğrultusunda sivil ve bağımsız bir hareket olarak Gazze'ye doğru tekrardan yola çıkıyoruz. Gazze'de bulunan deniz ablukasına karşı olan eylemlerimiz, şiddet içermeyen direniş ilkelerine tabidir. Farklı ülkelerden oluşturulacak gemi filolarıyla Filistin'de bulunan ablukaya karşı Gazze'ye doğru tekrardan yola çıkıyoruz. Filoya gemi alımı ve insani yardım malzemelerinin temini için sen de destek ol, abluka ve ambargoya karşı sen de sesini yükselt."

Anıtı da yıktılar

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye yardım için giden Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında hayatını kaybedenlerin anısına Gazze Limanı'nda yapılan anıt, İsrail ordusu tarafından yıkıldı. 31 Mayıs 2010'da İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi'nin organize ettiği ve Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye İsrail donanması tarafıdan müdahale edilmiş, gemideki 10 Türk yolcu işgalci İsrail güçleri tarafından şehit edilmişti. Gazze Limanı'nda hayatını kaybedenler için yapılan 12 metre yüksekliğindeki anıt, Gazze'yi işgal eden İsrail güçleri tarafından havaya uçuruldu.

Rabia Şenol

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