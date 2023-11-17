Erdoğan talimatı verdi: 1,5 milyon çiftçi emeklisine de ikramiye
Erdoğan talimatı verdi: 1,5 milyon çiftçi emeklisine de ikramiye
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Yerel seçimler için başvuru yoğunluğu: Referans arıyorlar
Yerel seçimler için başvuru yoğunluğu: Referans arıyorlar
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
İzmir'de düğüne katılanların üzerine silahla ateş açıldı: 1 çocuk öldü
İzmir'de düğüne katılanların üzerine silahla ateş açıldı: 1 çocuk öldü
Deprem bölgesindeki öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Deprem bölgesindeki öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Bakan Güler'den 'zorunlu askerlik' açıklaması
Bakan Güler'den 'zorunlu askerlik' açıklaması
Kışın kombi kapatanlara uyarı
Kışın kombi kapatanlara uyarı
'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmeleri ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Numan Kurtulmuş'tan Yargıtay'a Can Atalay yanıtı
Bu ilde üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
Bu ilde üniversite öğrencilerinden su parası alınmayacak
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Hatay'da mesaiden dönen polis, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
'Enflasyonla mücadele parasal sıkılaşma ile sürüyor'
'Enflasyonla mücadele parasal sıkılaşma ile sürüyor'
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul ve Ankara için 'ittifak' mesajı
Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul ve Ankara için 'ittifak' mesajı
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem: Cezalar daha da artacak
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Parti'li milletvekili partisinden istifa etti
Liselere 'Tıp bilimine giriş' dersi geliyor
Liselere 'Tıp bilimine giriş' dersi geliyor
İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki
İŞKUR'a yapılan kurum dışı atamalara tepki
Konut satışlarında sert düşüş
Konut satışlarında sert düşüş
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yerel seçimler için başvuru yoğunluğu: Referans arıyorlar

AK Parti'de yaklaşan mahalli seçimler öncesi aday adaylığı için başvuru yoğunluğu yaşanıyor. Belediye başkanı ya da meclis üyesi olmak isteyen il, ilçe ve belde teşkilatından birçok kişi görevinden istifa ederek, referans bulmak için Meclis ve AK Parti Genel Merkezinin yolunu aşındırıyor

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 08:03, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 08:05
Yazdır
Yerel seçimler için başvuru yoğunluğu: Referans arıyorlar

Parti yönetimi ve milletvekilleri, kendilerine referans olunmasını isteyen aday adaylarına "Bu işin garantisi yok. Süreç anket ve temayül sonuçlarına göre şekillenecek. Cumhurbaşkanı'mızın 'Onun bunun adamı değil partiye faydası olan, oyunu artıran adaylar lazım. Referanstan çok adayın toplumdaki karşılığı önemli. Buna göre çalışın' diye talimatı var. Bunu bilerek hareket edin" diyor.

Bu arada, mevcut belediye başkanları ve il başkanlarının aday adaylığı için başvuru yapmaları istenmiyor. Başvuru yapmak isteseler bile sistem, mevcut görevdeki belediye başkanları ve il başkanlarının başvurusunu kabul etmiyor. Milletvekillerinden aday adaylığı için başvurmak isteyenlerin ise bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan izin almaları gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan aralarında Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mithat Ekici, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Oğuz Kara'nın da olduğu kamuda çalışan birçok kişi aday adaylığı için görevinden istifa etti. YSK'nın aldığı karara göre mahalli seçimlerde aday olacak kamu görevlileri ve siyasi parti yöneticilerinin en geç 1 Aralık 2023 günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri ya da emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.

MECLİS GEREĞİNİ YAPACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere iadeiziyarette bulundu. Salı günü İyi Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Kurtulmuş, dün de Saadet Partisini ziyaret etti, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. Kurtulmuş, AYM-Yargıtay arasındaki Can Atalay kararı gerginliğiyle ilgili "Meclis gündemine hakimdir. Çalışma takvimi çerçevesinde gereği yapılacaktır. Bu durum Türkiye'nin yeni anayasanın lazım olduğunu gösteren bir örnektir" dedi.

EMRAH ÖZCAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber