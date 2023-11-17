İsrail'de boykot ellerinde patladı

İsrail'in Türk mallarına uyguladığı boykot pahalıya mal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert söylemleri sonrası ülkede "Türk malı tüketmiyoruz" kampanyası başlatılmıştı. Büyük perakende zincirleri market raflarından Türk ürünlerini indirmişti. Bunun sonucunda raflar boşalmış, gıda fiyatları yükselmişti. Son bir haftada dondurulmuş gıda, atıştırmalık ürünler, bakliyat grubu ve meyve sebzede fiyatlar yüzde 20-30 oranında artış gösterdi. Özellikle İsrail domates tedarikinde sıkıntı yaşamaya başladı. İsrail basını gıda fiyatlarındaki artışı "Shufersal, Rami Levy, Victory ve Yochananof gibi süpermarket zincirleri ile İsrail'in en büyük gıda ithalatçıları, Hamas'ı terör örgütü olarak adlandırmayı reddeden Recep Tayyip Erdoğan'ın provokatif açıklamalarının ardından Türkiye'den mal getirmeyi durdurma kararı aldı. Gerilen ikili ilişkilerin ardından küçük ithalatçılar bile Türkiye'den gelen tüm siparişleri askıya aldı. Ancak bu fiyatlara yansıdı" şeklinde okuyucularına duyurdu..

YUNANİSTAN: BİZ TEDARİKE HAZIRIZ

Bunun üzerine Yunanistan harekete geçti. "Türkiye yoksa Yunanistan var" diyen İsrail-Yunanistan Ticaret Odası Müdürü Cobi Bitton, tüm ihtiyacı karşılamaya hazır olduklarını söyledi. Bitton "Yunan endüstrisi İsrailli ithalatçılara kuru ve dondurulmuş gıdalar, meyve ve sebzeler, makarna, balık ürünleri, unlu mamuller, baharatlar vb birçok ürün gönderebilir. Büyük zincir marketler ile çalışabiliriz" dedi.

7 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT

İsrail'in en büyük süpermarket zincirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini açıklaması nedeniyle Türkiye'den yapılan ithalatı durdurdu. 1 Kasım'da başlayan boykot sonrası marketlerdeki Türk ürünleri kaldırıldı. İsrail'in Türkiye'den ithalatı 2022'de 7 milyar dolara kadar ulaşmıştı.

KAAN ZENGİNLİ