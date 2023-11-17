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Türkiye nükleer denetim isteyecek

İsrail'den gelen "Gazze'ye nükleer bomba atarız" tehdidini ihbar kabul eden Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla İsrail'deki nükleer silah iddialarının araştırılması tavsiyesinde bulunabileceği belirtiliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 08:40, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 08:23
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Türkiye nükleer denetim isteyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek ''Sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun" sözleri, gözleri yeniden İsrail'e karşı bu konuda atılacak adımlara çevirdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenleyen İsrail'in Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze'ye nükleer bomba atılabileceğini söylemesinin ardından uluslararası kamuoyunun sessizliğini koruması nükleer silahlar konusunda da çifte standardı gözler örüne serdi. Rusya-Ukrayna savaşında Vladimir Putin'in, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi halinde nükleer silahları kullanacaklarını belirtmesi neticesinde dünya ayağa kalkarken, İsrail konusunda tepkisiz kalınması dikkat çekiyor.

UAEA İSRAİL'E SESSİZ

Fransa'nın desteğiyle nükleer silaha sahip olan Tel Aviv'in, nükleer silahlarını uçaklarla havadan veya "Jericho" adlı çok kademeli balistik füzelerle atabileceği belirtiliyor. İsrail'in Almanya'dan aldığı "Dolphin" isimli denizaltılarda nükleer başlık takılan ve denizden fırlatılan "cruise" (seyir) füzelerini taşımak için bazı değişiklikler yaptığı yönünde doğrulanamamış çok sayıda bilgi de bulunuyor. Uzmanlar, İsrail'in Orta Doğu'da nükleer silaha sahip ilk ülke olmak istemediği için bunu gizlediğine dikkat çekiyor. Nükleer silah yapacağı endişesi ile İran'a nefes aldırmayan ABD ve Avrupa'nın İsrail konusunda sessizliği çifte standart olarak değerlendiriliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, son olarak Eylül ayında İran'a "ciddi ve düzenli" iş birliği yapması çağrısında bulunmuştu.

DENETİMTEN KAÇIYORLAR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının devreye girerek İsrail'de inceleme veya denetim yapabilmesi için İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) tarafı olması gerekiyor. Antlaşma bu yıl 55'inci yılını geride bırakırken İsrail, NPT'yi imzalamayı reddediyor.

DOÇ. DR. ERKİNER: İSRAİL DENETLENMELİ

Milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla İsrail'deki nükleer silah iddialarının araştırılmasını tavsiyesinde bulunabileceğini söyledi. Nükleer enerjide İran söz konusu olduğunda devletlerin takındığı tutuma ve UAEA'nın süreklilik arz eden denetimlerine dikkat çeken Erkiner "İsrail Hava Kuvvetleri, nükleer bomba yapma potansiyelini öne sürerek Irak'ta inşa edilen nükleer deneme reaktörünün şantiyesini vurmuştu. İsrail bu durumu ön alıcı meşru müdafaa olarak açıklamış, buna da kimse itiraz etmemişti. Bu son olayda da İsrail'e konfor alanı oluşturuluyor. İsrail'in de UAEA tarafından denetlenmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyor" dedi.

YEŞİM ERASLAN

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