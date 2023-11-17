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Faizler fırladı, kredili konut satışı çakıldı

Faizlerde yaşanan yükselişle beraber Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 08:52, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 08:53
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Faizler fırladı, kredili konut satışı çakıldı

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 gerileyerek 93 bin 761'e indi. Konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalışla 993 bin 835 olarak gerçekleşti.

Ekimde konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir takip etti. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konutta yüzde 58 gerileme

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 azalarak 5 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 azalışla 166 bin 461 olarak belirlendi. Ekim ayındaki ipotekli satışların 1.369'u, ocak-ekim dönemindeki satışların da 50 bin 234'ü ilk el satış oldu. Türkiye genelinde diğer konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 88 bin 184 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,1 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalışla 827 bin 374 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 29 bin 230 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalışla 297 bin 827 oldu.

Yabancılara yapılan satışı yüzde 53 düştü

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında sert düştü. Buna göre, ekimde yabancılara 2 bin 535 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 52,9 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,7 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 931 konutla Antalya aldı. Bu ili 758 konutla İstanbul ve 294 konutla Mersin takip etti. Yabancılara konut satışları ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalışla 30 bin 599 olarak gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ekimde Rusya vatandaşları Türkiye'den 713 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 235 konutla İran, 152 konutla Almanya ve 138 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

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