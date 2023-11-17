Konuta erişim zorlaştı...1'e 5 kazandıran arsa var

Konut fiyatlarındaki fahiş yükseliş ev sahibi olmayı giderek zorlaştırıyor. Bugün sıfır konut fiyatları en düşük 8-10 milyon TL'den başlarken, ikinci el konut fiyatları ortalama 3 milyon TL'den başlıyor. Yıllarca çalıştıkları birikimleri konuta yetmeyen vatandaşlar ise 'başını sokacak bir ev' umudunu arsaya bağladı.

Son dönemde arsa talebinde ciddi artış görüldüğünü söyleyen arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, getiri potansiyeli de yüksek olan arsa yatırımının, bazı bölgelerde 1'e 5 kazandırdığını belirterek, "Şimdi arsa almanın tam zamanı" dedi. Firma olarak 2017 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli lokasyonlarına yatırım yaptıklarını söyleyen Öztürk, "Biz alt yapısı hazır, imarlı ve hemen teslim arsa satıyoruz" diye konuştu.

Yatırımcısının yüzde 80'i konut yapmak istiyor

İnsanların bir tapu sahibi olmak istediğine işaret eden Öztürk, firma olarak yaptıkları bir araştırmada, "Önümüzdeki 5 yılda arsaya yatırım yapmak ister misiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 87'sinin evet yanıtı verdiğini, yüzde 80'inin de bu yatırımı konuta dönüştürmek istediği sonucunun ortaya çıktığını açıkladı.

İnsanların arsa yatırımının karlı olduğunu bildiğini ancak bilmediği bir şeyi almaktan da çekindiğine işaret eden Öztürk, o nedenle arsaya künye sistemi getirdiklerini belirterek, "Kaç metrekare, hangi statüde, ev yapmak istendiğinde kaç metrekare olacak gibi bir künye sistemi getirdik" dedi.

1915 Çanakkale ve Osman gazi köprülerinin etkisiyle, İstanbul'a kolay ulaşım imkanı olan bölgelerde arsa geliştirdiklerini ve talebin de bu bölgelerde görüldüğüne işaret eden Öztürk, şu bilgileri verdi: "Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ talep görüyor. Özellikle 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprüleriyle Çanakkale aslında evimize çok yaklaştı. Çanakkale bölgesi bizim yoğunluklu satış yaptığımız yerlerden biri. Halen fırsatlar var, insanlar kazanabiliyorlar.

Kuzey Marmara otoyoluyla Sapanca'dan İstanbul'a 45 dakika ulaşımla bu bölgeye de ilgi arttı. İstanbul ve İzmir çeperleri revaçta. Buralar çok ciddi talep görüyor. Ankara Beypazarı da prim yapan bölgelerden, gelişim potansiyeli yüksek."

Konuta giden yolda basamak görülüyor

Pandemi, deprem korkusu ve konut fiyatlarındaki fahiş artışların arsa talebini arttırdığına işaret eden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Fiyatların aşırı uç noktalara gelmesiyle, insanlar 'madem konut alamayacağız, en azından arsa alalım' eğiliminde.

Bugün 500 metrekare bir arsa aldığınızda bizim gibi şirketler, 2 yıla kadar vade yapıyorlar. İnsanlar arsa ve evi kendi kaynaklarıyla finanse edebileceği bir yaklaşım gösteriyorlar. Konuttan daha fazla arttığı için bir basamak olarak da görülüyor. O arsayı satıp, şehir merkezinden ev satın alıyor. Yani, konuta giden yolda arsa, basamak olarak kullanılıyor."

Tarla ve arsada fiyat artışı sürer

Konut fiyatlarının bugün ortalama 3 milyon TL'den başladığını işaret eden Öztürk, ancak şu anda 300 bin TL'ye bile imarlı arsa sahibi olmanın mümkün olduğunu, söz rakamın 5-6 milyon TL'ye kadar çıktığını söyledi. Arsa fiyatlarının bölgelere göre değiştiğini söyleyen Öztürk, "Çanakkale'de 600-700 bin, Beypazarı'nda 300-400 bin TL arasında" dedi. Talep dolayısıyla arsa fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü söyleyen Öztürk, "Şu anda arsa almanın tam zamanı.

Arz-talepten dolayı artamaya devam ediyor. Konutta her yıl 500 bin açık veriyoruz ve ihtiyaç devam ederken, arsa, tarla fiyatları artmaya devam eder. Arsa fiyatları son 3 yılda konuttan fazla arttı. Sadece Çanakkale bölgesinde 1'e 5 arttı. Döviz bazında ise yüzde 250 kazandırdı" diye konuştu. Öztürk, arsa yatırımının vatandaşların, kaparo dolandırıcılarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hamide HANGÜL