Esad, Suriye'de genel af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesinde genel af ilan etti.

Esad'ın imzaladığı kararname ile idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek, ömür boyu hapis cezasına çarptırılanların ise cezaları 20 yıla indirilecek. Silah kaçakçılığı ve ölümlü suçlara karışanlar ile 12 yıldır süren iç savaşta silahlı çatışmaya katılanlar ise kapsam dışı bırakıldı.

Esad daha önce de benzer af kararnameleri çıkarmıştı. Bölgede faaliyet gösteren insan hakları örgütleri, bu tür düzenlemelerin muhalifleri korumaktan uzak olduğu görüşünü dile getirdi.

Genel af 16 Kasım'dan önceki suçları kapsıyor.