Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 09:43, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 09:44
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.