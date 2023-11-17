MİT, PKK'nın alan sorumlusu Ali Subaşı'yı etkisiz hale getirdi

Terörden hakkında aranma kaydı bulunan SUBAŞI, kurulduğu ilk dönemde örgüte katıldı. PKK'nın Irak ve Suriye'de bulunan üst düzey sorumlularıyla yakın ilişki içerisindeydi. Örgütün ideolojisini kadrolara aktarma alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Terörist Ali SUBAŞI, örgüt ideolojisine hakimiyetinden dolayı her kademeden örgüt mensupları nezdinde saygı görmekteydi.

MİT'in Saha Ajanları Tespit Etti

İdris Serhat kod Ali SUBAŞI, örgütün gerçek yüzünü görerek kaçmaya çalışan mensupları örgüte kazandırma konusunda önemli bir role sahipti. MİT, bölgedeki üst düzey sorumluların da görüşlerine değer verdiği terörist Ali SUBAŞI'yı hedef listesine ekledi.

MİT, saha ajanlarından intikal eden anlık nitelikli bilgilerle faaliyetlerini adım adım takip etmeye başladığı PKK'lı SUBAŞI'ya yönelik operasyon için düğmeye bastı. MİT, alınan nitelikli istihbaratla birlikte yaptığı hassas çalışma neticesinde tespit ettiği terörist Ali SUBAŞI'yı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK, Teröristin Ölümünü Farklı Duyurdu

PKK terör örgütünün, Suriye'deki tabanda kırılmaya neden olmaması amacıyla Ali SUBAŞI'nın ölümünü, 'kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görmekte iken öldü' şeklinde duyurdu. Örgüt, MİT'in nokta operasyonunu, korku ve paniğe neden olmaması amacıyla gizledi. MİT'in, Suriye'deki kadrolar arasında önemli bir konuma sahip olan Ali SUBAŞI'yı etkisiz hale getirmesinin, örgütün, ideolojik alan ve eğitim faaliyetlerinde tahribe neden olduğu belirtiliyor.

İdris Serhat Kod Ali SUBAŞI Kimdir?

Askerlikten kaçarak 1987'de PKK'ya katılan Ali SUBAŞI, örgüte katılım sağladığı ilk yıllarda Türkiye içerisinde ve İran'da müteakip yıllarda ise Irak'ta örgüt adına sorumlu düzeyde silahlı faaliyet yürüttü. 2017 yılında örgüt tarafından görevlendirmesi Suriye'ye yapılan terörist SUBAŞI, TSK tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de örgüt adına sorumlu düzeyde kritik görevlerde bulundu. Kırsal alanda yürüttüğü silahlı faaliyetler sırasında ayağından yaralanan SUBAŞI son olarak Suriye'de İdeolojik Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

