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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti- Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 218 bin kişi olarak belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 10:37, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 11:20
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Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 218 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,4 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022

2023

1. Çeyrek

11

9,9

2. Çeyrek

10,7

9,7

3. Çeyrek

10

9,2

4. Çeyrek

10,2

(Sürecek)

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