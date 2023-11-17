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Altının gram fiyatı 1.832 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 3.150 lira, Cumhuriyet altını 12.790 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 10:38, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 10:45
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Altının gram fiyatı 1.832 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.832 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde, 1.825 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 1.832 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.150 lira, Cumhuriyet altını da 12.790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1.985 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle varlık fiyatlarındaki oynaklığın arttığını ifade ederek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildiğini kaydetti.

ABD'de dün açıklanan verilerin iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilanı için erken olduğuna ilişkin yönlendirmelerinin piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığı yorumunda bulundu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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