Meclis İnsan Hakları Komisyonu Gazze ziyareti için Mısır'dan tarih bekliyor

İsrail'in insan hakları ihlallerini incelemek üzere Gazze'ye ziyaret planlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, ziyaret tarihinin belirlenmesi için Mısır yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, komisyonun çalışmaları ve Gazze ziyareti planlamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yanık, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edildiğini belirterek, 7 Ekim'de başlayan saldırıların yoğun biçimde devam ettiğini, İsrail'in sivil, çocuk, kadın ayrımı yapmadan son olarak hastaneleri de bombaladığını söyledi.

Derya Yanık, Türkiye'nin Gazze'de yaşanan gelişmeleri en başından itibaren çok yakından takip ettiğini ve tepkisini de en üst noktadan dile getirdiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çatışmalar sırasında çocuklar, hastalar, yaşlıların sivillerin korunması noktasındaki ifadelerinin bütün dünyaya duyurulduğunu ifade eden Yanık, TBMM'de de Filistin'in işgali ve Gazze'nin bombalanmasına ilişkin bütün siyasi partilerin katılımıyla ortak bir bildiri yayımladığını, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bu konuda girişimlerinin olduğunu anımsattı.

- "Takvim bize bağlı değil"

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun da Gazze'de yaşananlar konusunda bir sorumluluğunun bulunduğunun belirten Yanık, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi ve Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü, UNICEF başta olmak üzere bu konuda ilgili bütün uluslararası kuruluşlara insanlığın, mazlumların yanında yer almaları gerektiği ve İsrail'in saldırılarının bir an önce sona ermesi için girişimlerin yapılması noktasında bir mektup yazdık gönderdik. Ülkemizde bulunan büyükelçiliklere ve yabancı misyon temsilciliklerine aynı mektubu gönderdik." dedi.

Komisyonun insan haklarını inceleme yetkisinin bulunduğunun altını çizen Yanık, "İnsan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Gazze'ye ziyaret gerçekleştirme irademiz var. Bununla ilgili de gerekli yazışmaları, süreci başlattık. İlk etapta Gazze'ye ulaşmamız biraz zor olacak ama Mısır Refah Kapısı'ndan oraya geçiş için Mısır makamlarıyla yazışmalarımız devam ediyor. Onların uygun gördüğü, oradaki şartları oluşturduktan sonra hem bizim Dışişlerimizin hem de Mısır tarafının kabulüne bağlı olarak işaret ettikleri, verdikleri bir tarihte bu ziyaretimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu süreci bekliyoruz. Takvim maalesef bize bağlı değil. Biz bir tarih aralığı bildirmiştik ama şartlar gereği karşı tarafta ziyaret edeceğimiz lokasyonu, bizim Dışişlerimizin de uygun göreceği tarih aralığını belirlemeye çalışıyoruz. Şu anda bir takvim vermek sağlıklı olmaz." diye konuştu.

Yanık, uluslararası medya kuruluşlarından bazılarının İsrail'in işgalini meşrulaştıran ve normalleştiren bir dil kullanmasına tepki göstererek, bu konuda da girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Derya Yanık, şunları kaydetti:

"Komisyon olarak muadil kuruluşlarımız, parlamentoların bizim muadilimiz komiteleri, komisyonları ile iletişimimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erinceye kadar aralıksız devam ettireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün birimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi biz de TBMM'de komisyon olarak devam ettiriyoruz.

Türkiye olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz; bütün birimlerimizle. AFAD, Refah Sınır Kapısı'nda bir Sahra Hastanesi kurdu. Türk Kızılay en başından itibaren orada yardım çalışmalarını devam ettiriyor. Sağlık hizmeti noktasında Sağlık Bakanlığımız hasta gruplarını yakından takip ediyor. Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde çocuk grubu takip ediliyor. Oradan bir grup çocuk Türkiye'ye getirilerek bakımları ve gözetimleri sağlanacak. Türkiye olarak maddi ve manevi her türlü katkıyı sağlamaya devam ediyoruz."