Sakarya'da kocasını öldüren kadın gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Duman Mahallesi'nde uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 3 çocuk annesi E.B. (40), gece saatlerinde kocası Eyüp B'nin (48) kafasına önce sert cisimle vurdu, ardından da kesici aletle boğazından yaraladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net