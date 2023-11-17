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'Delice-Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yapıyoruz'

"Delice-Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yaparak, çalışmalara başlıyoruz inşallah. 120 kilometre uzunluğundaki Delice-Çorum Yüksek Standartlı demiryolumuzu tamamladığımızda, 250 km/saat tasarım hızına sahip Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolumuz ile entegre olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 11:51, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 11:53
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'Delice-Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yapıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin (YHT) 2024 yılında ihale edileceğini söyledi.

Uraloğlu, Çorum-İskilip Devlet Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, istihdam ve katma değer üreten projelere, Türkiye Yüzyılı'nda hızla devam ettiklerini söyledi.

Ülkenin kaynaklarını en doğru yatırım hamleleriyle değerlendirerek, kaliteli ulaşım hizmetleri sunmaya çalıştıklarını belirten Uraloğlu, Türkiye'de bölünmüş yol ağının 6 bin 101 kilometreden 29 bin 283 kilometreye, 1714 kilometre olan otoyol ağının da 3 bin 722 kilometreye yükseldiğini aktardı.

Çorum'un, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarında merkez konumunda bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Delice-Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yaparak, çalışmalara başlıyoruz inşallah. 120 kilometre uzunluğundaki Delice-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu'muzu tamamladığımızda, 250 km/saat tasarım hızına sahip Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu'muz ile entegre olacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattımızda hızlı tren seferleri düzenleyeceğiz. Hattımızın devreye girmesi ile birlikte 240 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında yaklaşık 3,5-4 saat süren ulaşım süresi, 1,5 saatten daha kısa sürecek." diye konuştu.

Çorum'a Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir yatırım kazandırdıklarının altını çizen Uraloğlu, Çorum-İskilip Devlet Yolu'nun 17,4 kilometre bölünmüş yol, 36,6 kilometre tek yol olmak üzere 51 kilometreden oluştuğunu aktardı.

Uraloğlu, "Yolumuz; Çorum-Ankara Devlet Yolu'nu İskilip-Tosya bağlantısı ile TETEK güzergahına, İskilip-Bayat bağlantısı ile de Kastamonu-Çankırı-Kırıkkale Devlet Yolu'na bağlıyor. Bu güzergah, Delice-Kırıkkale-Ankara yönünde trafik yoğunluğu olduğu dönemlerde Orta ve Doğu Karadeniz'den Ankara yönüne alternatif yol olarak kullanılması bakımından oldukça önemlidir." şeklinde konuştu.

Yolun, medeniyetin izini süren önemli bir unsur olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları söyledi:

"İnsanların hayal gücünü ve keşif arzusunu besleyen birer hikayenin taşıyıcısıdır. Her bir kilometre, geçmişin anılarını ve geleceğin umutlarını barındırır. Bu nedenle, yolların izlediği güzergahlar, insanlığın medeniyet yolculuğunda yazılmış bir destan gibidir. Bu destanı yazmaya devam eden medeniyetin timsali yollarımız, ulaşıma damga vuracak projelerimizle, Türkiye Yüzyılı'nda daha çok parlayacak. Ülkemize ve Çorum'a hizmet etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Uraloğlu, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile birlikte yolun açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesilmesinin ardından Çorum-İskilip Devlet Yolu'nda deneme sürüşü yapan Uraloğlu, daha sonra Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

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