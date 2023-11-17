ORC, İzmir ve Adana yerel seçim anketini yayımladı
ORC Araştırma Şirketi İzmir ve adana yerel seçim anketini Yerel Seçim ve Oy Verme Eğilimleri başlığıyla yayımladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 12:27, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 12:32
ORC araştırma şirketinin paylaşımı:
YEREL SEÇİM OY VERME EĞİLİMLERİ
ADANA
Katılımcılara 6 isim yöneltilmiş ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri sorulmuştur.
"OY VERİRİM" seçeneğinde en yüksek oyu alan 2 isim
Soner ÇETİN (%46,3)
Hüseyin Sözlü (%41,7)
Araştırma Tarihi: 10-14 Kasım 2023
YEREL SEÇİM OY VERME EĞİLİMLERİ
İZMİR
Katılımcılara 7 isim yöneltilmiş ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri sorulmuştur.
"OY VERİRİM" seçeneğinde en yüksek oyu alan 2 isim
?? Utku Gümrükçü (%46,9)
?? Tunç Soyer (%41,5)
Araştırma Tarihi: 11-15 Kasım 2023