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ORC, İzmir ve Adana yerel seçim anketini yayımladı

ORC Araştırma Şirketi İzmir ve adana yerel seçim anketini Yerel Seçim ve Oy Verme Eğilimleri başlığıyla yayımladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 12:27, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 12:32
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ORC, İzmir ve Adana yerel seçim anketini yayımladı

ORC araştırma şirketinin paylaşımı:

YEREL SEÇİM OY VERME EĞİLİMLERİ
ADANA

Katılımcılara 6 isim yöneltilmiş ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri sorulmuştur.

"OY VERİRİM" seçeneğinde en yüksek oyu alan 2 isim

Soner ÇETİN (%46,3)
Hüseyin Sözlü (%41,7)

Araştırma Tarihi: 10-14 Kasım 2023

YEREL SEÇİM OY VERME EĞİLİMLERİ
İZMİR

Katılımcılara 7 isim yöneltilmiş ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri sorulmuştur.

"OY VERİRİM" seçeneğinde en yüksek oyu alan 2 isim

?? Utku Gümrükçü (%46,9)
?? Tunç Soyer (%41,5)

Araştırma Tarihi: 11-15 Kasım 2023

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