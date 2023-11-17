Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın doğuşunu anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin eğitimin geleceğine dair bakış açılarının teorik ve pratik yaklaşımlarının farklı seviyelerde değerlendirileceği, küresel kapsamda fikir, bilgi ve tecrübenin paylaşılacağı bir memba olacağını ümit ettiğini söyledi.

Bakan Tekin, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki zirvede yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılının yaşandığına vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımız 100 yıllık birikimin üzerine önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan etti. Biz de Türkiye'de eğitim sistemimizde bu anlamda 'Türkiye Yüzyılı' inşa edecek çabalar içerisindeyiz." dedi.

Geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na da işaret eden Tekin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümü dolayısıyla başta Atatürk olmak üzere, ülkeye hizmet etmiş bütün şehitleri rahmetle minnetle yad ettiğini dile getirdi.

Bakan Tekin, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla da Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Geçen hafta UNESCO Genel Konferansı'nda "Barış için eğitim" konusunun konuşulduğunu anımsatan Bakan Tekin, "Maalesef barış için eğitim konuştuğumuz günlerde İsrail'in katliam boyutlarına ulaşan bir savaşıyla karşı karşıyayız. İsrail'in okullara, sivillere, hastanelere yönelik saldırıları sonucu aralarında öğrencilerin, çocukların bulunduğu on binlerce Filistinli kardeşlerimizi şehit ettiler." dedi.

Bakan Tekin, dünyada barışı, demokrasiyi, hukuk devletini korumakla mükellef uluslararası yapıları, uluslararası örgütleri ve bütün devletleri savaşı durdurmaya ve barışı tesis etmeye davet etti.

Maarif Vakfının kuruluş fikrini 2013 yılında gündeme getiren kişi olduğunu belirten Bakan Tekin, vakfın bugün 52 ülkede 50 binden fazla öğrenciye hizmet eden devasa bir marka haline dönüştüğünü görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Birlikte çalıştıkları eski bakanlar Prof. Dr. Nabi Avcı, İsmet Yılmaz ve Vakıf Başkanı Birol Akgün'e teşekkür eden Tekin, vakfın kuruluş sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakanımızdı. Ne gerekiyorsa yapalım tartışmasından sonra, Türkiye Maarif Vakfı fikri ortaya çıktı. Derdimiz, meramımızı, Türkiye'nin eğitim anlamında uluslararası camiaya örnek gösterilebilecek, emperyal bir mantıkla değil, kurulduğu ülkedeki referanslara, yerel değerlere saygı göstererek, bir eğitim modeli inşa edilebileceğini tüm dünyaya gösterecek bir yapılanma olarak hayal etmiştik."

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Türkiye Maarif Vakfının eğitim felsefesinin bilgi ve becerilerle donanmış, eleştirel ve analitik düşünebilen bilimsel bir bakış açısı üzerine inşa edildiğini anlatarak, "Bu erdem sahibi genç dimağı, insan değerleriyle çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı, bedenen zihnen ve ruhen sağlıklı, mutedil, kendi tarihini bilen, vatanını, milletini seven, adil ve merhametli bir kişi yetiştirmek üzere kurgulanmıştır." diye konuştu.

Bu insan profilinin bir diğer vasfının da kendinden sonrakilere sürdürülebilir bir dünya bırakmayı sorumluluk edinmiş paylaşımcı ve huzurlu bir birey olduğunu belirten Tekin, "Bu insanın geleceğine sunacağımız katkıları bugün 3. düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'nde, 'Eğitimde değişimi yönetmek' temasıyla hep birlikte izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfının eğitim alanında uluslararası etkinlikleri ve başarıları ile öne çıkan kurum, kuruluş ve kişileri bir araya getirdiğine dikkati çekerek, "İstanbul Eğitim Zirvesinin, eğitimin geleceğine dair bakış açılarının teorik ve pratik yaklaşımlarının farklı seviyelerde değerlendirileceği, küresel kapsamda fikir, bilgi ve tecrübenin paylaşılacağı bir memba olacağını ümit ediyorum." dedi.

Tekin, farklı ülkelerden gelen bakanlarla zirvenin de temasını oluşturan eğitimde değişimi yönetmek üzere yapacakları istişarenin hem kendi evlatlarına hem de dünyadaki bütün çocukların üstün menfaatine hizmet edeceğinden kuşku duymadığını aktardı.

- "Eğitimde eşitlik ve adalet, olmazsa olmazımızdır"

Zirvede konuşulacak ve tartışılacak konulara değinen Tekin, "Eğitimde eşitlik ve adalet, olmazsa olmazımızdır. Eğitimde bahsettiğimiz değişim sürecini yönetirken her bir öğrencinin eşit erişim ve fırsatlara sahip olmasını sağlamak için hepimiz hep birlikte çaba sarf etmek durumundayız. Biz de Bakanlık olarak ana çıkış noktamız, herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu adalet temelli, eşitlik temelli bir eğitim felsefesi inşa edebilmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, öğretmenlerle öğrencilerin bu kapsamda hem kendi referans değerlerine sahip çıkabilmesi hem de değişimi, gelişmeleri yakalayabilmesinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünya gerçekten çok büyük bir değişim geçirmekte şu anda. Bunların bir kısmını fark ediyoruz. Teknolojik gelişmeler üzerinden görebiliyoruz. Ama içinde yaşadığımız için fark edemediğimiz başka değişiklikler başka paradigmalar var. Devlet kurgusu değişiyor. Siyaset kurgusu değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dünyadaki egemen siyasal düzenin de bu anlamda değişmesi, bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Dünyada ekonomik tartışmalar yaşanıyor, ekonomik düzen değişiyor. Emperyalizm ve sömürgecilik üzerine kurgulanan dünya düzeni değişiyor. Bütün bu değişimlerin içerisinde bizler egemen dünya düzeninin, bu değişim parametrelerine uygun bir biçimde, biz de yani eğitim sektörüne kafa yoran kişiler olarak, bizler de bu değişim sürecine ayak uydurmak durumundayız."

Yeni kurulan dünya düzeninde, küresel emperyalizmin ürettiği referanslarla ürettiği sistemle artık kendilerini ifade etme durumunda olmadıklarını belirten Tekin, "Biz Türkiye Yüzyılı'nı başlattığımız bu dönemde bu genel söylemi ve genelin aksine kendi referans değerlerimizi, kendi toplumsal değerlerimizi, kendi tarihimizi kendimize ait insani değerlerimizi referans alan ve dünyada bu anlamda yaşadığımız teknolojik gelişmeleri de ıskalamadan kendimize ait yepyeni bir eğitim sistemi, yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız" diye konuştu.