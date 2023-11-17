Oyuncu Farah Zeynep Abdullah uzman çavuşa hakaretten ifade verdi

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
İsrailliler Erdoğan'dan mektupla yardım istedi
İsrailliler Erdoğan'dan mektupla yardım istedi
MEB'den 'Öğretmenlik kariyer basamakları' sınavı duyurusu
MEB'den 'Öğretmenlik kariyer basamakları' sınavı duyurusu
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 baz puanın altına indi
'Hedefimiz bir üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak'
'Hedefimiz bir üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak'
Bakan Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı
Bakan Özhaseki'den çağrı: Dönüşüm ofislerimize bekliyoruz
Bakan Özhaseki'den çağrı: Dönüşüm ofislerimize bekliyoruz
Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi
Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi
'Delice-Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yapıyoruz'
'Delice-Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yapıyoruz'
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon, 1127 kişiye gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon, 1127 kişiye gözaltı
Faizler fırladı, kredili konut satışı çakıldı
Faizler fırladı, kredili konut satışı çakıldı
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti'de bir istifa daha
Erdoğan talimatı verdi: 1,5 milyon çiftçi emeklisine de ikramiye
Erdoğan talimatı verdi: 1,5 milyon çiftçi emeklisine de ikramiye
Yerel seçimler için başvuru yoğunluğu: Referans arıyorlar
Yerel seçimler için başvuru yoğunluğu: Referans arıyorlar
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
İzmir'de düğüne katılanların üzerine silahla ateş açıldı: 1 çocuk öldü
İzmir'de düğüne katılanların üzerine silahla ateş açıldı: 1 çocuk öldü
Deprem bölgesindeki öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Deprem bölgesindeki öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Bakan Güler'den 'zorunlu askerlik' açıklaması
Bakan Güler'den 'zorunlu askerlik' açıklaması
Kışın kombi kapatanlara uyarı
Kışın kombi kapatanlara uyarı
'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
'Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasına açıklama
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında avukatları pişman oldu
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Bakan Güler: F-35'i alma taraftarı değilim
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
Eskişehir'de öğretim üyesine taciz soruşturması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah uzman çavuşa hakaretten ifade verdi

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemede talimat yoluyla ifade verdi. İfadesinde Farah Zeynep Abdullah, "Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 13:52, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 14:16
Yazdır
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah uzman çavuşa hakaretten ifade verdi

Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a (25) sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Farah Zeynep Abdullah, 'Hakaret' suçundan ifade verdi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan ünlü oyuncu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi. Musa Orhan ve İpek Er cinsel saldırı olayının büyük bir olay olduğunu söyleyen Abdullah, " Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi. Savunmasına devam eden ünlü oyuncu hakaret kastının olmadığını belirterek, "Beraatımı talep ediyorum. Duruşmalardan vareste tutulma talebim vardır" diye konuştu. Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı, müvekkilinin suç kastının olmadığını ifade ederek beraatını talep etti. Duruşma çıkışı Farah Zeynep Abdullah basın mensuplarının sorusu üzerine "Açıklama yapacak bir şey yok zaten. Duruşmam vardı. ifade vermiştim" diyen oyuncu daha sonra adliyeden ayrıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber