Bursa'da evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Yasemin E'yi evden çıkarttı.

Alacahırka Mahallesi 1. Bahçe Çıkmazı Sokak'taki iki katlı müstakil evde ısıtıcının neden olduğu iddia edilen yangın çıktı.

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