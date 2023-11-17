MEB'den 'Öğretmenlik kariyer basamakları' sınavı duyurusu

Bakanlığın duyurusu:

17.11.2023 10:10 28820uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı 19 kasım 2023 tarihinde çevrim içi olarak yapılacaktır!

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, çevrim içi olarak yurt içi ve yurt dışında olmak üzere 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacaktır.

Adaylar sınava, Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arası https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzuna tıklayınız.