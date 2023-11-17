THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 15:33, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 15:38
Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." denildi.
Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.