TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan "Yaşam Memnuniyet Araştırması" sonucunda Türkiye'nin en mutlu ili Sinop oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 15:44, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 15:46
"Yaşam Memnuniyet Araştırması", her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı.
Araştırma sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.
İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.
Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde: Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.