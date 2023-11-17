TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili

"Yaşam Memnuniyet Araştırması", her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı.

Araştırma sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.

İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.

Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde: Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.