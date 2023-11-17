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Erzincan'da Valilik girişimiyle üniversite öğrencilerine burs desteği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) eğitim gören öğrencilere, Valilik girişimiyle geri ödemesiz burs desteği sağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 16:41, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 16:42
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Erzincan'da Valilik girişimiyle üniversite öğrencilerine burs desteği

Valilik, aralarında depremzedelerin de olduğu 524 üniversite öğrencisine, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, yatırımcılar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırsever iş insanlarının destekleri ile burs yardımı yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu, Müftülük Konferans Salonu'nda 2 aylık burs miktarının içeresinde bulunduğu hesap kartlarını öğrencilere dağıttığı törende, öğrencilerin huzurlu bir şekilde, mutluluk içerisinde eğitim görmeleri için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin Erzincan'dan fahri bir Erzincanlı olarak ayrılmalarını çok istediğini ifaden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, sizlerden tek bir şey istiyoruz. Kendi kültürünüze, medeniyetinize, tarihinize, kültürel değerlerinize ve derinliğine inanarak başarılı olmanızı istiyoruz. Bu vatana, bu ülkeye, ailenize başarılı bireyler olmanızı istiyoruz. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Bunu dikkate alınız. Bizim başarılı, kendini bilen, kültürünü, tarihini bilen, dünyaya entegre olmuş gençlere gerçekten çok ama çok ihtiyacımız var. Bunun için sosyolojinin, değişimin ve dünyanın gerisinde kalan her insan kaybolmaya mahkumdur."

- "Parası olmayanlar Vali beyin hesabına yazdırsın"

Aydoğdu, öğrencilerin alacakları bursların saat 18.00'de banka hesaplarına yatmış olacağını belirterek, "Akşam yemeklerini bursla yiyin. Bir şey daha, bizim bakırevimiz var, bundan sonra bütün kahvaltıları orada yiyoruz, haberiniz olsun. Parası olmayanlar da Vali beyin hesabına yazdırsın. Yalnız hepiniz bir anda gitmeyin iflas ederiz. Bunu da yapmayın. Siz akıllı çocuklarsınız ne yapacağınızı bilirsiniz." dedi.

Burs almaya hak kazanan depremzede öğrenci Arzu Yumrutepe, Malatyalı olduğunu ve depremde kız kardeşini kaybettiğini anlattı.

Kendisine burs çıktığında çok şaşırdığını belirten Yumrutepe, "Açıkçası böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Daha önce başka bir yerden burs almamıştım. Beklemiyordum, kardeşim adına da yapmak istediğim bir şeyler var. Onun adına da bu para ile bir şeyler yapacağım." diye konuştu.

Aydoğdu ve katılımcılar, konuşmanın ardından öğrencilere hesap kartlarını verdi.

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