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İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okulu hedef aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 21:14, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 21:16
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İsrail Gazze'de yine bir okulu bombaladı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 42'nci gününde bölgenin kuzeyi ve güneyinde pek çok noktayı karadan ve havadan bombaladı.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Gazze kentinde yoğunlaştı.

Filistin devlet televizyonu ve resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişiler için barınma merkezine dönüştürülmüş El-Felah Okulu'nu bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi öldü.

Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya'ya da hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Han Yunus ve Refah kentleri İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Han Yunus'un merkezindeki Büyük Cami'nin arka sokağı ile bir eve düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü. Bölgede, patlamamış bir füzenin olduğu bilgisi geçildi.

Refah'ın orta kesimindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı'nda El-Ahras ailesinin evine düzenlenen saldırıda da ölen ve yaralananlar oldu. Söz konusu saldırılarda ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgiler paylaşılmadı.

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