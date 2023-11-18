Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

DEVLET DENETLEME KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 154

MADDE 1- 5 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere" ibaresi "14 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere denetim mahallinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "onayı ile" ibaresi "talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından" şeklinde ve "Kurul Başkanı" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "birimler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Kurul Sekreterliğine atanan veya görevlendirilen personelin idari birimlere dağılımı" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(3) Kurul Sekreterliğinde çalışacak idari personel Kurul Başkanmm talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanınca atanır veya görevlendirilir."

MADDE 4- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurul Başkanı" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı" şeklinde değiştirilmiş, aym maddenin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI