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Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 08:15, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 07:50
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Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Esatlar köyünde iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren Emet ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangından dolayı çöken evin enkazında burada yalnız ikamet eden Havva Nerkiz'in (78) cansız bedenini buldu.

Yaşlı kadının cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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