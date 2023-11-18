Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak

Türkiye gaz ve petrol arama faaliyetlerini sınır ötesini taşıyor. Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar başta olmak üzere dünyanın dört bir yerinde sondaj ve arama çalışmaları yürütecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin bir sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahasından halihazırda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaşıldığına dikkat çekerek, bu üretimin 1,5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşıladığını ifade etti. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahasındaki projenin Faz-1 kısmı tamamlandığında üretimi günlük 10 milyon metreküpe, Faz-2 kısmı tamamlandığında ise günlük 40 milyon metreküpe çıkaracaklarını söyledi.

GABAR'DA GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 23 BİN VARİLE ÇIKTI

Bir dönem adı terörle anılan Gabar, Kato ve Bestler-Dereler Bölgelerinin artık petrol keşifleriyle ve üretimle anılmaya başladığını belirten Bayraktar "Bugün Gabar bölgesinde günlük 23 bin varil ham petrol üretiyoruz. Bölgede üretimi artırmaya yönelik sondaj operasyonlarına da devam ediyoruz" diye konuştu. Bayraktar, hedefin, sadece Gabar'da 2024 yılı sonunda günlük 100 bin varil üretime ulaşarak yurtiçi üretimi toplam günlük 200 bin varilin üzerine çıkarmak olduğunu bildirdi.

Hidrokarbon alanında yürütülen çalışmaların sadece yurt içi ile sınırlı tutulmadığını dile getiren Bayraktar "Yürüttüğümüz aktif enerji diplomasisi ile Irak ve Libya başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda petrol ve doğalgaz projelerinde yer alacağız. Buralarda milli şirketlerimiz Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ı önemli görevler bekliyor" dedi.

NAHÇIVAN'A YILLIK 500 MİLYON METREKÜP GAZ

Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile gaz ihracatı anlaşmalarını hayata geçirdiklerini hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti: Önümüzdeki süreçte ihracat bağlantılarımıza yeni ülkelerin eklenmesine yönelik çalışacağız. Bu suretle enerjide Türkiye'nin bölgesel konumunu her geçen gün daha da güçlendireceğiz. 'Tek Millet İki Devlet' şiarı ile enerji alanında Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ortak amaçları etrafında Nahçıvan'ın doğalgazının temin edilmesine yönelik Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesini en kısa zamanda tamamlayarak Nahçıvan'ın 500 milyon metreküplük yıllık doğalgaz ihtiyacının tamamını karşılayacağız.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI YÜZDE 55'E ÇIKACAK

Bütün bunların yanı sıra Türkiye'nin enerji talebinin karşılamak için yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını vurgulayan Bayraktar "2035 yılında elektrik tüketimimizin 511 milyar kilovatsaate çıkacağını öngörüyoruz. Bu talebi karşılarken yenilenebilir enerjinin elektrik üretimi içindeki payını yüzde 55'e, kurulu güç içindeki payını ise yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için her yıl 3 bin 500 megavat güneş ve 1.500 megavat rüzgar santralini devreye alacağız. Bir ilk olarak toplam 5 bin megavat deniz üstü rüzgar kurulu gücünü enerji sepetimize dahil edeceğiz" bilgisini verdi. Bayraktar ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bütün ünitelerin faaliyete geçmesiyle yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacağını ve yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatı ve 35 milyon ton karbon salımının önüne geçeceğini söyledi. Bayraktar, Sinop ve Trakya'da kurulacak nükleer santral için de görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA 270 MİLYAR TL DESTEK

akan Bayraktar, 2022'de vatandaşların elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin 270 milyar TL'sinin devlet tarafından karşılandığını söyledi. Bayraktar "Ayrıca 2022 yılında 1,9 milyon aileye 1,7 milyon ton kömür desteği sağladık. 2023 yılında da ısınma amaçlı kömür desteği sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ