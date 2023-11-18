Uluslararası uyuşturucu 'Karteli' Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı

İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Borsada yüksek yargı freni
Borsada yüksek yargı freni
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı pazar günü yapılacak
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı pazar günü yapılacak
Erdoğan: İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyor
Erdoğan: İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyor
Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
SPK Başkanından uyarı: Yüksek getiri vadedenlere karşı dikkatli olun
SPK Başkanından uyarı: Yüksek getiri vadedenlere karşı dikkatli olun
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
RTÜK'ten yayın ihlali yapan 7 kanala üst sınırdan ceza
RTÜK'ten yayın ihlali yapan 7 kanala üst sınırdan ceza
Uzmanı yanıtladı: Zeytinyağı fiyatları artacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Zeytinyağı fiyatları artacak mı?
Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak
Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
İsrailliler Erdoğan'dan mektupla yardım istedi
İsrailliler Erdoğan'dan mektupla yardım istedi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 baz puanın altına indi
'Hedefimiz bir üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak'
'Hedefimiz bir üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak'
Bakan Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı
Bakan Özhaseki'den çağrı: Dönüşüm ofislerimize bekliyoruz
Bakan Özhaseki'den çağrı: Dönüşüm ofislerimize bekliyoruz
Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi
Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon, 1127 kişiye gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 ilde operasyon, 1127 kişiye gözaltı
Faizler fırladı, kredili konut satışı çakıldı
Faizler fırladı, kredili konut satışı çakıldı
İYİ Parti'de bir istifa daha
İYİ Parti'de bir istifa daha
Ana sayfaHaberler Siyasi

Uluslararası uyuşturucu 'Karteli' Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen 'Kartel-2 Operasyonu'nda Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan, uluslararası uyuşturucu "Karteli" Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 08:56, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 08:58
Yazdır
Uluslararası uyuşturucu 'Karteli' Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, Uluslararası uyuşturucu "Karteli" Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın Üsküdar'da yakalandığını açıkladı:

Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

"Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca "Kasten Adam Öldürme", suçundan Interpol tarafından kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.

Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan NENAD PETRAK'ın Üsküdar'da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonu düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber