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2030'da su kıtlığı çekebiliriz: Bir damla da sen ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2030'da ülkemiz su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına girecek. Toplumun her kesimini 'Bir damla da sen ol' diyerek seferberliğe davet ediyorum" diye konuştu. Yumaklı, Önümüzdeki 26 yıl içinde sıcaklıklarda artış, yağışlarda ve toplam kar örtüsünde azalış beklendiğini söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 09:03, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 09:04
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2030'da su kıtlığı çekebiliriz: Bir damla da sen ol

Türkiye'de son 10 yılda kurak yıllar yaşanırken, kuraklıkların şiddetleri ve süreleri de uzamaya başladı.

Küresel iklim krizi tatlı su kaynaklarını tehdit ediyor. Her geçen yıl azalan yağışların yanı sıra artan kuraklık riskine karşı suyun verimli kullanımı hayati önem taşıyor. Türkiye'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en kırılgan bölgelerden biri olan Akdeniz havzasında yer aldığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2030'da Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarının 1.313 metreküpten 1.000 metreküp altına düşeceğini dile getirdi. Kuraklık ile ilgili atılacak adımları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Su Verimliliği Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda kamuoyuna açıklayan Bakan Yumaklı, "Sadece 6 yıl sonra ülkemiz su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına girecek" dedi.

KAYNAKLARIMIZ ARTIK KISITLI

Yine 6 yıl sonra; nüfusun yarısının; sulu tarım alanlarının ise yaklaşık yüzde 80'inin su yetersizliği tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çeken İbrahim Yumaklı, "Artık su kaynaklarımız kısıtlı hale geldi. 2030 yılına geldiğimizde, nüfusun yüzde 10 artması, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalması öngörülüyor" şeklinde konuştu.

KURAKLIĞIN ŞİDDETİ DE SÜRESİ DE UZADI

Bakan Yumaklı, belediyelerin su kayıplarını azaltmalarını ve alternatif su kaynakları kullanmaları gerektiğini belirtti. Türkiye'de son 10 yılda kurak yıllar yaşanırken, kuraklıkların şiddetleri ve sürelerinin de uzamaya başladığına dikkat çeken Tarım Bakanı, şunları söyledi: "Ekim'de sona eren 2023 su yılında, yağışlar yüzde 6 düştü. En fazla azalma yüzde 25 ile Marmara Bölgesi'nde kaydedildi. Yağışlar, Hatay'da yüzde 55'e, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yüzde 40'a varan azalmalar gösterdi." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 31 Ocak'ta Su Verimliliği Seferberliği başlattıklarını hatırlatan Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle erteledikleri seferberliği yeniden hatırlatarak, hızlandırmak istediklerini söyledi.

Verimli sulamaya %50 hibe desteği

Su Verimliliği Seferberliği'ni milat kabul ettiklerini belirten Bakan Yumaklı, attıkları adımları şöyle sıraladı: "Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı yayımladık. Kamu kurumlarımızda su verimliliği birimlerinin kurulması sürecini başlattık. İçme suyu sistemlerinde kayıp oranını azaltmak için Belediye Su Kardeşliği uygulamasına geçtik. Verimli sulama sistemlerinin kullanımı için yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. Basınçlı sulama sistemlerimizin oranını yüzde 33 seviyesine ulaştırdık."

Geleceğimiz için 'Bir damla da sen ol'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tarım Kanunu'nu suyu merkeze alacak şekilde yeniden düzenlediklerini ve Ulusal Su Kurulu'nu oluşturduklarını söyledi. Su Kanunu çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yumaklı, Taşkın Kanunu çalışmalarına da devam edildiğini anlattı. Su Verimliliği Seferberliği için toplantılara da devam edeceklerini belirten Yumaklı, Su Zirvesi düzenleyeceklerini bildirdi. Yumaklı, "Geleceğimiz için 'Bir damla da sen ol' diyoruz" dedi.

Burak Karaca

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