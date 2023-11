'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' Projesi, 1000 kadın öğretmen hedefini aştı

Z Zurich Vakfı katkılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği (TED) ortaklığıyla hayata geçirilen ve 5 yıldır devam eden "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesiyle Cumhuriyetin 100. yılında 77 farklı il ve 938 köyden toplam 1138 öğretmene, bu öğretmenler aracılığıyla 30 binden fazla öğrenci ve 150 binden fazla aile bireyine ulaşıldı.

Türk Eğitim Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 2018'de 50 öğretmenle başlayan ve bugüne kadar 77 farklı ilden 1138 köy öğretmenin dahil olduğu "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesi, Cumhuriyetin 100. yılında bin öğretmen hedefini aştı.

Sosyal girişimcilik odağında öğretmenlere özgü geliştirilen modül, öğretmenlerin girişimcilik potansiyellerini harekete geçirecek ve bu yönde kilit roller üstlenebilmelerine destek olacak eğitimleri içeriyor. Bu eğitimlerle projedeki öğretmenlerin sosyal fayda odaklı fikirler aracılığıyla okullarındaki, köylerindeki, ilçelerindeki sosyal sorunların çözümünde destekleyici bir rol üstlenmeleri amaçlanıyor.

5 yıldır değişimin rehberleri olan öğretmenlere destek veren "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesi kapsamında, öğretmenlerin bulundukları bölgenin birer girişimcisi olmalarının hedeflendiği "Sosyal Etki Yaratan Öğretmen Modülü" eğitimleri ise 11-16 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da tamamlandı.

Eğitimlerin ardından öğretmenler, uzman mentorların desteği ile kendi projelerini tasarladı. Eğitim süresince akran zorbalığını önlemekten biyolojik çeşitliliğin korunmasına, yerel üreticilerin desteklenmesinden kadın sağlığı ve aile planlamasına kadar pek çok farklı alanda toplam 55 proje fikri geldi.

Projenin bundan sonraki etabında öğretmenlerin kendi sosyal fayda odaklı projelerini hayata geçirerek yerel kalkınmaya destek olmaları hedefleniyor. Öğretmenler öncülüğünde gerçekleşecek bu girişimlerin "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesinin en önemli yanlarından biri olarak topluma fayda sağlaması bekleniyor.

- "Öğretmenlik çocukların hayatında iz bırakma sanatıysa, sınıf öğretmenleri en etkin iz bırakanlardır"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ercan Yıldız, öğretmenliğin çocukların hayatında iz bırakma sanatı olduğunu ve sınıf öğretmenlerinin ise en etkin iz bırakanlar olduğunu belirtti.

Yıldız, bu bilinçle yaptıkları işin çok kutsal ve değerli olduğunu bilerek devam edeceklerinden şüphesi olmadığını vurguladı.

Öğretmenlerin görev aldıkları köylerde daha önce hiç karşılaşmadıkları hikayelerle, farklı yaşam tarzlarıyla ve o yörelere ait kültürlerle karşılaştıklarını aktaran Yıldız, "Tüm bunlar aslında sizin zihin dünyanızı zenginleştiren farklılıklardır. Öğretmenliğe başladığınız andan itibaren geleceğin mimarı olacak çocuklar için çok önemli fedakarlıklarda bulunuyorsunuz. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret buyurdukları Türkiye Yüzyılı Vizyonu ışığında, yürüdüğünüz bu ulvi yolda size eşlik etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Başarılarınıza her daim alkış tutacak, zorluklarınızı da kolaylaştırmak için her zaman yanınızda olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bu değerli projede emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve proje ortaklarımıza teşekkür ederken, hepinize öğretmenlik hayatınız boyunca muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "En iyi sigorta poliçesi kadın ve çocuklara yapılan yatırım"

Z Zurich Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yılmaz Yıldız da toplumlar için en iyi sigorta poliçesinin kadın ve çocuklara yapılan yatırım olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Projemiz için ayırdığımız kaynakla, okul binaları inşa edebilir, güncel teknolojilere yatırım yapabilirdik ama biz şundan çok eminiz ki eğitimde fırsat eşitliği adına yapılacak en doğru yatırım geleceğimizi emanet ettiğimiz siz değerli öğretmenlerimize yapılan yatırımdır. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında 1000 kadın öğretmene ulaşmaktı. Bugün projemizde sizlerle birlikte 1138 kadın köy öğretmen ile hedefimizi aştık ve sizlerin aracılığıyla 34 bin 140 öğrenci ve 170 bin 700 aile bireyini desteklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de 1,2 milyon öğretmen var ve bu öğretmenlerin yüzde 60'ı kadın. Hedefimiz gelecekte çok daha fazla kadın öğretmenimize destek olmak. 5 yıldır sürdürülebilir şekilde yürüttüğümüz kamu-sivil toplum-özel sektör iş birliği ile örnek gösterilen, ödüllü bir proje olarak, kırsal kalkınmaya, eğitimde fırsat eşitliğine ve nitelikli eğitime hedeflerimiz doğrultusunda destek olmayı başardığımız için tüm paydaşlar olarak gurur duyuyoruz."

- "1000 öğretmen hedefimize ulaşmamızı Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuyla yaşıyoruz"

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise 2018'den beri yürüttükleri projelerinde 1000 öğretmen hedefine ulaşmalarının Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuyla birlikte yaşamanın ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Pehlivanoğlu, "Yarattığınız değişimi, dönüşümü çeşitlendirmek ve güçlendirmek sizlerin elinde. 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' projemizin bu değişim yolculuğunuzda size iyi bir rehber olduğunu ve bundan sonra da olacağını umuyorum." açıklamasında bulundu.