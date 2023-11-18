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EPDK'den dolandırıcılık amaçlı reklamlara ilişkin açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretme" iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara yönelik gerekli adli ve hukuki süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 10:51, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 10:52
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EPDK'den dolandırıcılık amaçlı reklamlara ilişkin açıklama

EPDK'den yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin, mevcut yasal mevzuat kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ihaleler, EPDK tarafından yürütülen lisanslı elektrik üretimi başvuru süreçleri ve yine EPDK düzenlemeleri kapsamında kişilerin kendi tüketimlerini karşılamasını mümkün kılan lisanssız elektrik üretim faaliyetleri kapsamında devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu metotlarla yatırım yapmak isteyen tüm kamu ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin yerine getirmesi gereken çeşitli yükümlülükleri bulunduğu anımsatıldı.

Söz konusu yükümlülüklerin yanı sıra elektrik üretim faaliyetlerinin de ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiği ve denetlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine dayalı, 'saadet zinciri' benzeri yapılanmalar kurarak kar ortaklığı modeli üzerinden vatandaşlarımızı yanıltıcı girişimlere dair şikayetler kurumumuza ulaşmıştır. Unutulmalıdır ki lisanssız elektrik üretiminin sınırları ve kapsamı bellidir, hedefi de tüketilen elektriğin üretilmesidir ve bir kar ortaklığı modeli söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın lisanslı elektrik üretimine yönelik yatırım yapma süreçlerinde ise mutlak surette bahse konu şirketlerin lisans durumunu kurumumuzun internet sayfasından kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa Türkiye'nin hiçbir noktasında elektrik üretim faaliyetinde bulunması mümkün değildir. Ayrıca hiçbir şirket elektrik üretim lisansı haricinde (tedarik, iletim, dağıtım gibi) başka lisanslarla da elektrik üretim faaliyetinde bulunamaz. Kurumumuz lisans süreçlerini ve şirket yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini titizlikle takip etmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır."

Açıklamada, "Son günlerde sosyal medyada da yayılmaya başlayan 'kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme' iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması, bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa mutlak surette yatırımdan kaçınılması gerekmektedir. Kurumumuz tarafından ilgili reklamlara yönelik gerekli adli ve hukuki süreçler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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