Acile başvuru nedenleri günlere göre bile değişkenlik gösteriyor

'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Sponsorlu İçerik
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
Borsada yüksek yargı freni
Borsada yüksek yargı freni
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı pazar günü yapılacak
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı pazar günü yapılacak
Erdoğan: İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyor
Erdoğan: İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyor
Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
SPK Başkanından uyarı: Yüksek getiri vadedenlere karşı dikkatli olun
SPK Başkanından uyarı: Yüksek getiri vadedenlere karşı dikkatli olun
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
RTÜK'ten yayın ihlali yapan 7 kanala üst sınırdan ceza
RTÜK'ten yayın ihlali yapan 7 kanala üst sınırdan ceza
Uzmanı yanıtladı: Zeytinyağı fiyatları artacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Zeytinyağı fiyatları artacak mı?
Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak
Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
İsrailliler Erdoğan'dan mektupla yardım istedi
İsrailliler Erdoğan'dan mektupla yardım istedi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 baz puanın altına indi
'Hedefimiz bir üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak'
'Hedefimiz bir üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak'
Bakan Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı
Bakan Özhaseki'den çağrı: Dönüşüm ofislerimize bekliyoruz
Bakan Özhaseki'den çağrı: Dönüşüm ofislerimize bekliyoruz
Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi
Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Acile başvuru nedenleri günlere göre bile değişkenlik gösteriyor

Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Semih Korkut:- "Pazar günü öğleden sonra çocuk travma sayımız biraz artar. Genelde oynarken, koşarken kolu ya da bacağı kırılır, bir tarafını keser. Diğer günlerde akşam saatlerimiz daha yoğun, gündüz saatlerimiz daha boştur"- "Pazartesi sabahlarımız yoğundur çünkü hasta polikliniğe gelir. Doktordan o gün randevu almamış ya da alamamıştır ama sağlık hizmeti alması lazımdır. Bunu da nereden alacak, acil servisten. Çarşamba daha rahattır. Cuma yine biraz yoğunlaşır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 11:28, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 11:30
Yazdır
Acile başvuru nedenleri günlere göre bile değişkenlik gösteriyor

- Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Semih Korkut, acil servislere başvuru nedenlerinin haftanın günlerine göre değişkenlik gösterdiğini, pazarları daha çok kırık gibi travmalara bağlı çocuk hastalara bakıldığını belirterek acillerin pazartesi ve cuma yoğunken çarşamba daha sakin olduğunu ifade etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Şefi de olan Korkut, Türkiye'de acil servislere yapılan başvurulara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Korkut, görev yaptığı Türkiye'nin en büyük üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük acil servisine sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yetişkin acil servisinde günde 2 bin 500 civarında hastaya baktıklarını aktardı.

Bu başvuruların yaklaşık 150'sinin ambulansla getirilen, geri kalanının ise ayaktan gelen hastalar olduğunu anlatan Korkut, Avrupa ülkelerindeki aciller için çok yüksek olan bu rakamların Türkiye için "orta halli" değerlendirildiğini ifade etti.

- Yazın travma hastaları, kışın enfeksiyon şikayetleri artıyor

Doç. Dr. Semih Korkut, acil servislere yapılan başvurularda, hasta şikayetlerinin mevsimlere göre değişkenlik gösterdiğini dile getirdi.

Yaz aylarında kaza kaynaklı yaralanmalar nedeniyle acillere daha çok travma vakalarının geldiğinden bahseden Korkut, "Yazın insanlar hareket halindedir ya köylerine ya tatile giderler. Biraz hız da yaparlar. Yaz aylarında dikkat daha azdır çünkü hava güzeldir, yol da açıktır. O yüzden daha ağır travmalar gelir. Daha büyük kazalar yaz aylarında yaşanır. Aynı bayram zamanları gibi..." ifadelerini kullandı.

Korkut, kış aylarında ise daha çok gribal ve akciğer enfeksiyonu yaşayan hastaların başvuru yaptığını belirterek "Yaşlılar kış aylarında biraz daha fazla hasta olurlar. Kışın daha fazla mikrobiyal durumlar olur. Ailedeki küçük çocuk eve hastalık getirir, oradaki yaşlı hasta olur ve onun immün sistemi daha zayıftır." bilgisini verdi.

Bahar aylarında çamlar polenlerini yaymaya başladığında alerjik hasta sayısının arttığını ve genellikle bu durumdan rahatsız olanların acile çok sık geldiğini dile getiren Korkut, kış mevsiminde acile bir başka başvuru sebebinin ise sobalı evlerde lodoslu günlerde yaşanabilen karbonmonoksit zehirlenmesi durumunun olduğunu kaydetti.

- Düğün dönemlerinde silahla yaralanmalar artıyor

Doç. Dr. Semih Korkut, acile bir başka başvuru nedeninin özellikle düğünlerde yaşanan silahla yaralanmalar olduğuna dikkati çekti.

Düğünlerde havaya silah sıkılması ya da akrabalar arasında yaşanan tartışmalar sonucunda insanların yaralanabildiğini belirten Korkut, "Havaya sıkılan kurşunların miktarı düğün zamanı artıyor. Bizim acil servise gelenler de var, silahlı yaralanmalar maalesef oluyor." dedi.

- Cuma günü ilaç yazdırmak isteyenler acil servise gidiyor

Acil servislere başvuru nedenlerinin haftanın günlerine göre bile farklılık gösterdiğini vurgulayan Korkut şöyle konuştu:

"Pazar günü çocuk travmalar gelir. En çok da öğleden sonra gelirler. Pazar günü öğleden sonra çocuk travma sayımız biraz daha artar. Genelde oynarken, koşarken kolu ya da bacağı kırılır, bir tarafını keser. Diğer günlerde akşam saatlerimiz daha yoğun, gündüz saatlerimiz daha boştur. Pazartesi sabahlarımız yoğundur çünkü hasta polikliniğe gelir. Doktordan o gün randevu alamamış ya da almamıştır ama sağlık hizmeti alması lazımdır. Bunu da nereden alacak, acil servisten. Çarşamba daha rahattır. Cuma yine biraz yoğunlaşır. Cuma yoğunlaşmasının sebebi nedir? Hafta sonu geliyordur ve hastanın ilacını yazdırması lazım."

- Göğüs ağrısı olan değil tüp bebek yaptırmak isteyen acile geliyor

Doç. Dr. Semih Korkut hangi durumların acil olup olmadığının öğrenilebilmesi için sağlık okur yazarlığının artırılabileceğini söyledi.

Meslek hayatının 26'ncı yılında olduğunu, bu süreçte neredeyse her türlü şikayetle karşılaştığını ancak kendisi için dönüm noktasının acile tüp bebek başvurusu için gelinmesi olduğunu anlatan Korkut, "Bu zamana kadar 'Ben tüp bebek yaptırmak istiyorum.' diye acil servise gelen 4-5 vaka gördüm. Kişi göğüs ağrısı olduğunda acil servise gelmiyor, yani sağlık okur yazarlığı çok iyi değil. Ya da o kadar hassas ki hafta sonu aklına geliyor, tüp bebek yaptırmak için acil servise geliyor. Danışmanlık gibi de görüyor orayı." değerlendirmesinde bulundu.

Korkut, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çocuklara sağlıkla ilgili eğitimler verdiğini, belki bu eğitimlerin biraz daha artırılabileceğini, TÜAT olarak da acil servise kimlerin başvurması ya da ne zaman gelinmesi gerektiği konularını da halka anlatabileceklerini ifade etti.

- "Afet ve ilk yardımla ilgili eğitim alınmalı"

İlk yardım ve afet eğitimleri konularında halkın bilgisinin ve farkındalığının artması için yapılması gerekenlere yönelik de önerilerde bulunan Korkut şunları kaydetti:

"İstanbul afetini konuşuyoruz. Bir, afetle ilgili eğitim almamız lazım. İki, ilk yardımla ilgili eğitim almamız lazım. İlk yardım eğitimleri birçok yerde ücretsiz. İl sağlık müdürlükleri, belediyeler afetle ilgili eğitimler veriyor. Benim önerim, bu tür ilk yardım ve afetle ilgili eğitimlere katılırlarsa onlar ve tüm toplum için çok iyi olur. Çünkü bir kaza olduğunda bakıyoruz ki yeterince ilk yardım eğitimi almış kişi yok. O yüzden bu eğitimleri alırsak hem kendimize hem ailemize hem de toplumumuza çok daha faydalı oluruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber