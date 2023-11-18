'Şu anda Batman'da devam eden projelerin toplamı 13,5 milyar lira'

'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Altınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!
Sponsorlu İçerik
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
'Gazzeli öğrenciler' kararının Dünya'ya örnek olmasını dilerim'
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
Toplu taşımada 'mülkiyet' sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi talep edilecek
Borsada yüksek yargı freni
Borsada yüksek yargı freni
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
2023 dönemi vergi matrahını etkilemeyecek
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Otomotivde Çin pazarı, tüketiciler için uygun fiyatlı model sunuyor
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Türkiye, sondaj çalışmalarını sınır ötesine taşıyacak
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan işsizlikle mücadele ve istihdam vurgusu
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutlu ili
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı pazar günü yapılacak
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı pazar günü yapılacak
Erdoğan: İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyor
Erdoğan: İsrail'e borcumuz yok, borçlu olanlar rahat konuşamıyor
Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Meteoroloji'den 66 il için uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi belli oldu
SPK Başkanından uyarı: Yüksek getiri vadedenlere karşı dikkatli olun
SPK Başkanından uyarı: Yüksek getiri vadedenlere karşı dikkatli olun
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
RTÜK'ten yayın ihlali yapan 7 kanala üst sınırdan ceza
RTÜK'ten yayın ihlali yapan 7 kanala üst sınırdan ceza
Uzmanı yanıtladı: Zeytinyağı fiyatları artacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Zeytinyağı fiyatları artacak mı?
Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak
Depremzede ve OHAL bölgesindeki üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini iptal etti
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
İsrailliler Erdoğan'dan mektupla yardım istedi
İsrailliler Erdoğan'dan mektupla yardım istedi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 baz puanın altına indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 baz puanın altına indi
'Hedefimiz bir üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak'
'Hedefimiz bir üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak'
Bakan Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı
Bakan Özhaseki'den çağrı: Dönüşüm ofislerimize bekliyoruz
Bakan Özhaseki'den çağrı: Dönüşüm ofislerimize bekliyoruz
Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi
Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Şu anda Batman'da devam eden projelerin toplamı 13,5 milyar lira'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:- "Şu anda Batman'da devam eden projelerin toplamı 13,5 milyar lira. Çok ciddi bir rakam. Özellikle Batman'ın önemli bir sanayi üssü olması noktasında da çok ciddi proje ve çalışmalar var"- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:- "Batman hızla gelişen, nüfusu hızla artan, hızla katma değer üreten bir ilimiz. Biz de her türlü ulaşım modunda Batman'da inşallah geri kalmayacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 11:55, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 12:38
Yazdır
'Şu anda Batman'da devam eden projelerin toplamı 13,5 milyar lira'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu anda Batman'da devam eden projelerin toplamı 13,5 milyar lira. Çok ciddi bir rakam. Özellikle Batman'ın önemli bir sanayi üssü olması noktasında da çok ciddi proje ve çalışmalar var." dedi.

Bakan Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Ekrem Canalp ile görüştü, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Şimşek, toplantının ardından yaptığı konuşmada, Batman'ın tüm ulaşım ve altyapı sorunlarını ve birçok projeyi değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Son 20 yılda her alanda olduğu gibi özellikle de ulaşım altyapısında Batman'ın büyük bir ilerleme sağladığını kaydeden Şimşek, birçok sorunun köklü çözümünü ürettiklerini belirtti.

Bu yatırım seferberliğinin devam edeceğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bizim hükümetlerimizin en büyük özelliği hizmet siyaseti yapıyor olmamızdır. Hizmet siyaseti esastır. Çünkü biz halkımızın, milletimizin hizmetkarıyız. Cumhurbaşkanımızın felsefesi bu. Bu çerçevede de önümüzdeki yıllarda yoğun bir şekilde bütün diğer illerimizde olduğu gibi Batman'a da hizmet noktasında büyük bir çaba içerisinde olacağız. Şu anda Batman'da devam eden projelerin toplamı 13,5 milyar lira. Çok ciddi bir rakam. Sadece ulaşım konularını ağırlıklı olarak konuştuk ama özellikle Batman'ın önemli bir sanayi üssü olması noktasında da çok ciddi proje ve çalışmalar var. Onu ayrı bir dönemde sizlerle paylaşırız ama bugünkü esas konumuz ulaştırma altyapısı."

Bakan Uraloğlu da Batman'da çevre yolundan diğer illere bölünmüş yol çalışmalarına değindi.

Devam eden projelerin olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Gerek Hasankeyf yolu gerek OSB bağlantısı gerekse Diktepe Köprüsü'nün yapılması noktasında gerekli ihaleleri yaptık ve onları yakından takip ediyoruz. Havaalanında bir kargo terminalinin yapılması ile ilgili gündem var, onu inceleyeceğiz. Uçuşların Antalya ve İzmir'e yapılabilirliği ile ilgili talep var, onu operatörler ile görüşerek halletmeye çalışacağız. Demiryolu ile ilgili OSB bağlantıları var, onları da konuşup planlanan yeni OSB'ler, mevcut OSB'lere demiryolu bağlantısını da beraberce çalışacağız. Batman hızla gelişen, nüfusu hızla artan, hızla katma değer üreten bir ilimiz. Biz de her türlü ulaşım modunda Batman'da inşallah geri kalmayacağız."

Toplantıya, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, MHP İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber