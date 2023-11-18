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Tabancasını göstermek isterken yanlışlıkla başından vurdu

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, arkadaşını kazara vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 13:15, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 13:03
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Tabancasını göstermek isterken yanlışlıkla başından vurdu

Denizli'nin Pamukkale tabancayla vurulmuş halde hastaneye getirilen kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, başından tabancayla vurulan B.S, bir otomobille Denizli Devlet Hastanesine getirildi.

Başına aldığı kurşun yarasıyla ağır şekilde yaralandığı belirlenen B.S, burada tedavi altına alındı.

B.S'yi getirip hastaneden ayrılan otomobilin sürücüsü H.S, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.S'nin, emniyette verdiği ifadede, arkadaşı B.S'ye tabancasını göstermek isterken tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

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