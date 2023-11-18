Akreditasyon uygulaması meslek yüksekokullarındaki kaliteyi artıracak

- Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) 83 ön lisans programında akreditasyon yetkisi alan Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK), meslek yüksekokullarında eğitim kalitesini arttırmayı ve nitelikli iş gücünün sektörlerde yer almasını hedefliyor.

"Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ni alan MEDEK'in başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, Türkiye'de hızla gelişen sanayi sektöründe nitelikli istihdam ihtiyacının giderek arttığını söyledi.

Bu çerçevede meslek yüksekokullarının daha çok ilgi gördüğüne dikkati çeken Sarıbıyık, okulların müfredatları ve kalite döngüsüyle ilgili kısımlarda sıkıntıların yaşanabildiğini dile getirdi.

Sarıbıyık, meslek yüksekokullarının eğitim müfredatlarındaki eksikliklerin giderilmesi ve öğrenim kazanımlarında belli standartların yakalanması adına, elde ettikleri tecrübeyi kullanmak için dernek kurduklarını anlattı.

Dernek olarak meslek yüksekokullarındaki programların akreditasyon süreçlerine yönelik çalışma hazırladıklarını aktaran Sarıbıyık, "Derneğin değerlendirilmelerinden geçen meslek yüksekokullarımız ortak müfredat uygulaması gibi daha nitelikli olduğuna dair belgelenmiş olacak. Bu belgeyle mezun olan öğrencilerimiz çok daha kolay iş bulacak. Aynı zaman akredite birimlerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin logosunu kullanarak verdiği diplomaların, Avrupa'nın her yerinde geçerli hale gelmesi sağlanmış sağlanacak." diye konuştu.

- "Meslek yüksekokullarının önünün açılması anlamına geliyor"

Sarıbıyık, çalışmaya destek veren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, ortak çalışma yaptıkları üniversiteler ve diğer kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Akreditasyon sürecine ilişkin de bilgi veren Sarıbıyk, derneğin web sayfası üzerinden başvuruları toplayacaklarını, ön değerlendirmenin ardından ilgili alandaki uzman öğretim üyeleri ve sanayicilerle okullara ziyaretler yapılacağını bildirdi.

Ziyaretler neticesinde bilgi, beceri ve yetkinliklerin değerlendirilmesinin ardından akreditasyon işleminin gerçekleşeceğini kaydeden Sarıbıyık, "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi logosunu diplomalarında kullanmaya başladıktan sonra Avrupa'nın her yerinde rahatlıkla diplomaları geçerli hale gelmiş olacak. Bu da aslında meslek yüksekokullarının önünün açılması anlamına geliyor." dedi.

Sarıbıyık, Türkiye genelinde uygulanmaya çalışılan "+1 uygulamalı eğitim" modeline öncülük etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'deki birçok üniversitede bu modelinin uygulandığına işaret eden Sarıbıyık, "Bu sayede bizim de mottomuza uygun şekilde üniversitelerimiz artık bilgiyi beceriyle bütünleştirerek, nitelikli insan yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu akreditasyonu, meslek yüksekokullarının önemini ve Türkiye'deki niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalardan biri olarak değerlendiriyoruz ve öncülük etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "MEDEK olarak 3 farklı alanda çalışma yaptık"

Sanayinin büyümeyi istediğinin ancak nitelikli ara eleman bulmakta zorlandığının altını çizen Sarıbıyık, şöyle devam etti:

"Nitelikli insanla, öğrenim kazanımlarına dair bilgi beceri ve yetkinliği tam almış insanı kastediyoruz. Bunun da standardı yok. Standardını oluşturmuş olduk. Bu standart sayesinde iş dünyası da artık bir işletme makineci alacaksa, Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin bu akreditasyona sahip mezunların, aynı standartlarda ve aynı kalite döngüsünde yetiştiğini, aynı kabiliyetlere sahip olduğu bilecek. Bu da iş dünyasının arayıp bulamadığı bir şey aslında."

Sarıbıyık, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile entegre çalıştıklarını belirterek, "MEDEK olarak 3 farklı alanda çalışma yaptık. Teknik, sosyal ve sağlık alanlarda derneğimiz, şu anda 83 ön lisans programında YÖKAK tarafından akredite yapma yetkisi almış durumda." ifadesini kullandı.

MEDEK Başkanı Sarıbıyık, akreditasyon başvurularının 1 Ocak 2024 itibarıyla "www.medek.org.tr" adresinden alınacağını da sözlerine ekledi.